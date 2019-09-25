بالفيديو: “الشعنونة” تسخر من الناشط “أحمد الضي بشارة” وإمتلاكه للسيارة وتثير إعجاب الملايين

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” , المقطع عبارة عن لايف للناشط “احمد الضي بشارة” او “الافتار” كما يحب أن يناديه معجبيه.
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) أثار المقطع المنتشر سخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث قام الناشط “احمد الضي” بخلع نظارته ولبسها اكثر من “17” مرة في أقل من دقيقة حيث وصف البعض هذة الحالة بالتوتر .
ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة حيث وصف أحدهم الحالة بانها توتر زائد قائلاً :(دا التوتر الشديد بعد ظهوروا في القنوات العالمية اتصدم بالواقع ههههه
بتزكر آخر مرة جابوه في الحدث قلت في نفسي الود خلاص بشوف نفسوا زي الاصم ولا حمدوك الود قام اتصدم ياخسارة ياود الضي) .
وقال آخر : ( انا صاحب المحل الاشتريت منو النظارة الطبيبة بمبلغ 550 جنية جيب النظارة وتعال شيل قروشك يااااااخ ) .
وبحسب متابعات محرر كوش نيوز ردت إحدي اشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة إسفيريا باسم “الشعنونة” بفيديو في “يوتيوب” حيث قالت : (الزول ده عذبنا ياخ يطلع النظارة ويلبس النظارة ,, ياخ عذبتنا وعذبت النظارة معاك ) .
وبشأن كيفية إمتلاك “الضي” لعربية أضافت “الشعنونة” : ( نحن عارفين العربية جات من وين ) .
(كوش نيوز)