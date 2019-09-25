وزارة الخارجية تُعيد أحد ديناصورات البعثات الدبلوماسية في الأردن

كشفت (المصادر) من مصادرها المطلعة في الأردن، أن وزارة الخارجية السودانية أنهت أعمال الملحق الثقافي والإعلامي بالسفارة السودانية في الأردن، عادل عبدالرحمن عمر، والذي من المقرر أن يعود الخميس المقبل عبر صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم الدولي.
وقالت مصادر (الجريدة) في الأردن، أن عادل عبدالرحمن عمر هو إعلامي سوداني ينتمي للحركة الاسلامية السودانية، وقد تم تعيينه ملحقاً ثقافياً وإعلامياً في سفارة السودان بالأردن منذ العام 1994، وقد تم إنشاء الملحقية الثقافية في سفارة السودان بالأردن خصيصاً لتسكينه في هذه الوظيفة، واستمر ممسكاً بتلابيب عمل السفارة لمدة خمسة وعشرون عاماً دون أن يطاله أي تغيير في كل الحقب التي تبدلت فيها حكومة الانقاذ، كأول سابقة يسجلها تاريخ البعثات الدبلوماسية السودانية العاملة خارج السودان.
وأضافت أن قرار إعفائه قد تم منذ عهد الوزير السابق إبراهيم غندور حينما شرع في إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية، إلا أن عادل عبدالرحمن ظل فعلياً في الملحقية الثقافية ولم ينفذ القرار حتى بعد انتصار الثورة السودانية.
وأشارت مصادر (الجريدة) إلى أن عادل عبدالرحمن كان هو المتحكم في كل أعمال ومناشط السفارة وممتلكاتها اللوجستية وهو أكثر المبعوثين الدبلوماسيين السودانيين درايةً بتفاصيل وأموال السفارة السودانية في الأردن.
الخرطوم: عبدالناصر الحاج
صحيفة الإنتباهة