إعفاء مديري شركات الكهرباء واتجاه لدمجها

كشفت مصادر مُطّلعة بوزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه لهيكلة قطاع الكهرباء بدمج شركاته الخمس في إدارة واحدة، فيما أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم قراراً بإعفاء مديري شركات الكهرباء الخمس وتعيين آخرين بدلاً منهم.
وشمل القرار الذي تحصلت “الصيحة” على نسخة منه، إعفاء عبد العزيز حامد الطيب من منصب مدير عام التوليد الحراري وكُلّف أبوبكر عباس بدلاً منه،
كما أُعفي عبد الرحمن الحجاج من إدارة التوليد المائي وتعيين مهندس محمد أرو بدلاً منه، وأمين عثمان يوسف من منصب مدير عام النقل وتكليف سليم محمود بدلا منه، وإعفاء إبراهيم قرشي من إدارة التوزيع وتكليف أمين عثمان بدلاً منه، وصلاح أحمد محمد إبراهيم من إدارة القابضة وتكليف مصطفى صالح بدلاً منه.
الصيحة