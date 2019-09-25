إنشاء صالة جديدة بتكلفة (200) مليون دولار بمطار الخرطوم

أعلن مدير عام شركة مطارات السودان القابضة الفريق أول ركن السر حسين بشير، شروعهم في إنشاء صالة جديدة بمطار الخرطوم الدولي بمواصفات تواكب التقنية العالمية.
وقال السر لدى مخاطبته حفل افتتاح أسبوع السلامة الثاني أمس، إن السلامة تعتبر العمود الفقري للمطارات، وأضاف بأن مطار الخرطوم لا تنقصه هذه العناصر لكن عامل السعة يعد هاجساً، لذلك سيكون البديل الناجع هو الصالة العالمية الجديدة، وأوضح أن تكلفتها قد تصل (200) مليون دولار، وتسع لـ (7) ملايين راكب سنوياً على أن تصل النسبة (13) مليوناً خلال (40) عاماً قادمة.
الصيحة