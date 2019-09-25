ولاةالولايات: آن أوان اختيار ولاة مدنيين

طالب ولاة الولايات المكلفون بإعفائهم واختيار ولاة مدنيين للولايات، وأشاروا إلى أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها. وأكد الولاة خلال اجتماعهم الذي انعقد اليوم بديوان الحكم الاتحادي برئاسة دكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي، أنه آن الأوان لاختيار ولاة ولايات مدنيين بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
وأكد الولاة بالإجماع على قرارهم بأن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية وأن التكليف فترته طويلة، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي باستصدار قرار الإعفاء بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.
السودانى