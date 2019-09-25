كباشي يشيد بالعلاقات السودانية التركية

أشاد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بالسفير التركي بالخرطوم عرفان نذير اوغلو الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات والمشاريع المشتركة في المجالات الدفاعية و الزراعية والتعدين والتعليم والصحة والسياحة.
وأكد السفير استمرار دعم بلاده للسودان والوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتطلعها لعلاقات دائمة ومستقرة خاصة بعد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في مستوييها السيادي والتنفيذي.
سونا