ماذا قالت انتصار صغيرون عن استئناف الدراسة بالجامعات؟









شارك الموضوع :

أكدت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف الدراسة بالجامعات في أكتوبر المقبل، بعد التأكد من توفير كل الخدمات الطلابية وترميم بعض الداخليات حتى تصبح مهيئة لاستقبال الطلاب. جاء ذلك لدى طوافها صباح الاربعاء على عدد من المجمعات السكنية شملت داخليات مصعب بن عمير وداخليات حسيب والنيل الأبيض بوسط الخرطوم ومجمع الشهيدين وداخلية سعاد طمبل بالحلة الجديدة بالخرطوم ومجمع السودان الجامعية للطالبات بامتداد الدرجة الثالثة،

حيث رافقها في الزيارة د. حمزة إبراهيم حمزة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب وعدد من أمناء وأمينات المجمعات السكنية. وأشادت بروفيسور انتصار بالعمل الهندسي والمعماري لبعض المجمعات واللوحات الإرشادية والتوجيهية، مطالبةً بتجهيز الوحدات العلاجية بالمجمعات السكنية وتوفير العلاجات والأدوات الطبية اللازمة،

ووجهت بعمل أرفف تضم بعض الكتب الثقافية والعلمية في كافتيريات المجمعات، مؤكدة مواصلتها لمثل هذه الزيارات. من جهته أكد د. حمزة إبراهيم تذليل كافة العوائق التي تحيط بالسكن الجامعي والعمل على توفير المواصلات من المجمعات السكنية إلى أماكن دراسة الطلاب وحل أزمة الوقود وتوفير الخبز من خلال المخابز الموجودة داخل المجمعات السكنية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم، مؤكداً أن ذلك يخلق استقراراً لكل الطلاب.

الانتباهة