“الجمعة الجاية”.. صراع الفنانين بين تأييد ورفض المظاهرات المصرية

بعد فيديو مثير للجدل أطلقته الراقصة المصرية فيفي عبده، وأغنية جديدة لمحمد رمضان؛ اشتعل الصراع بين الفنانين المصريين بين مؤيد ومعارض للمظاهرات التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي الجمعة القادم، تحت عنوان “ثورة شعب” لاستكمال المظاهرات التي بدأت الجمعة الماضي.
أبو النجا متظاهرا
وكان أبرز الفنانين المصريين المشاركين في الحراك ضد السيسي الفنان خالد أبو النجا، الذي انضم للمظاهرات المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيويورك الأميركية من أمام محل إقامة الرئيس المصري الذي يحضر فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
ونشر أبو النجا صورا له وسط المتظاهرين على صفحته على إنستغرام، رافعين صورا للدكتور حازم غنيم شقيق الناشط وائل غنيم، الذي اعتقلته السلطات المصرية، وطالب بالإفراج عنه.
الجزيرة