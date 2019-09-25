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منوعات

2019/09/25

2019/09/25


(الميرغني) و(الحلو) يوقعان بيان القاهرة للعمل المشترك


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وقع الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني و الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو ، عصر اليوم ، على بيان القاهرة للعمل المشترك .

سونا

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