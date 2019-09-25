(الميرغني) و(الحلو) يوقعان بيان القاهرة للعمل المشترك

بحث
منوعات
2019/09/25
2019/09/25
وقع الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني و الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو ، عصر اليوم ، على بيان القاهرة للعمل المشترك .
سونا
طباعة خبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
4 + = 8
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0