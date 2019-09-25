الناطق الرسمي: الحكومة تأسف لما تعرض له طاقم قناة الحرة بالخرطوم

أكد السودان التزامه بالحريات الصحفية وحرصه على ضمان حرية الإعلام دون قيود تمنعه من أداء دوره الرسالي والثثقيفي وعكس هموم المواطن سواء كان هذا الإعلام محليا أم دوليا يعمل في البلاد.
وأبدى الأستاذ فيصل محمد صالح و زير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أسفه للمضايقات التي تعرض لها طاقم قناة الحرة بالخرطوم أثناء تغطيته لأزمة الوقود بمحطات الخدمة البترولية، من بعض منسوبي الأجهزة الأمنية.
وأعرب الناطق الرسمي للحكومة في اتصال بالأستاذ عبد الباقي العوض مدير مكتب القناة في الخرطوم عن أسف واعتذار الحكومة لما تعرض له طاقم قناة الحرة بالخرطوم.
وقال السيد الوزير “إننا في الحكومة ليس لدينا ما نخفيه”، وأشار إلى أن الحكومة اعترفت بوجود الأزمة وتعمل علی معالجتها، وهي ترحب بقيام الأجهزة الإعلامية بتغطية وعرض مظاهر الأزمة باعتبار أن ذلك هو واجب ودور أجهزة الإعلام.
وأكد الناطق الرسمي أن الحكومة تجري تحقيقا في الأمر وستراجع الأمر مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكراره، مؤكدا احترام الحكومة للإعلام وحرصها علی ضمان حريته.
الخرطوم 25 -9-2019 ( سونا)