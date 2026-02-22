الشروع في صيانة وتركيب أجهزة ومعدات حديثة بقسم العمليات بمستشفى مدني التعليمي

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تحويل قسم العمليات بمستشفى مدني التعليمي إلى مستشفى الأنف والأذن والحنجرة ومستشفى الوالدين وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتأهيل الضرورية إضافة لتركيب الأجهزة والمعدات الحديثة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وأكد د. جميل محمود جميل مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بولاية الجزيرة عن تجهيز قسم متكامل بمستشفى الأذن والأنف لإجراء العمليات الطارئة وسيتم إجراء العمليات الباردة بمستشفى الوالدين بمنطقة ود النعيم بمحلية جنوب الجزيرة تحت إشراف فريق من كبار الإختصاصيين .

سونا