والي سنار يدشن قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

دشن والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية استهدفت عدد من شرائح المجتمع خاصة المكفوفين والمعاقين وأسر الشهداء والأرامل .

وثمن والي سنار جهود المملكة العربية السعودية لتدخلها المستمر والكبير بولاية سنار عبر عدد من الشركاء خاصة منظمة الإشراق للتنمية والإعمار مشيدا بالدور الكبير لمفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية مقدما صوت شكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومفوضية العون الانساني الاتحادية لدعمهم المتواصل لمواطن ولاية سنار.

سونا