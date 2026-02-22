وزير الموارد البشرية يبحث مع والي البحر الاحمر التعاون في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، معتصم أحمد صالح، مع والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، آفاق التعاون المشترك في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق المشترك في القضايا ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين بأمانة حكومة البحر الأحمر ببورتسودان اليوم، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، دكتور أبوبكر ضحية، ورئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل البروفيسور محمد حمود الطريفي، وعدد من المسؤولين بالوزارة والولاية.

وتناول اللقاء مجمل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد دكتور محمد صالح حرص الوزارة على بناء شراكات ذكية مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، مشيراً إلى أن مجلس العالم الإسلامي يمثل مرجعية مهمة في هذا العمل.

وثمن الوالي الدور الإيجابي للوزارة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة تفاعلهم مع المجتمع.

وأكد رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري للسودان، موضحاً أن المجلس يسعى لنقل أحدث التجارب والبحوث العلمية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة وقطاع التنمية الاجتماعية بالبحر الأحمر في ظل الظروف الراهنة.

وأجرت الأطراف المشاركة في اللقاء زيارة ميدانية لمستشفى بورتسودان العسكري، وقفوا خلالها على أوضاع الجرحى والمعاقين، بحضور مدير عام الهيئة العامة للإجهزة التعريفية للمعاقين الفريق الركن عصام الدين سعيد، والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة دكتور محمد علي.

سونا