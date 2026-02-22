صندوق رعاية الطلاب يثمن الدور الكبير للمؤسسات التركية في دعم الطلاب بالسودان

ثمن الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، الدكتور أحمد حمزة الأمين، الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات التركية في دعم الطلاب بالسودان، مشيداً بمواقف تركيا حكومة وشعباً، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، في مساندة السودان خلال محنة حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال لدى مخاطبته الإفطار الرمضاني الذي نظمه وقف الديانة التركي عبر منظمة الإيثار الخيرية اليوم بمدينة الشهيد علي عبد الفتاح للطالبات بالخرطوم، بحضور عدد من المسؤولين، إن الداخليات عادت أفضل مما كانت عليه، معبراً عن اعتزازه بوجود الطالبات واستقرارهن الأكاديمي، مبيناً أن وجودهن يمثل جزءاً أصيلاً من حرب الكرامة، ويعكس نموذجاً للصمود والتحدي.

وأشار إلى جهود وقف الديانة التركي وما يقدمه من دعم إنساني وخدمي للطلاب وللمواطن السوداني.

فيما أشار ممثل وقف الديانة التركي أحمد هلال، إلى أن مشروعات الوقف في السودان تشمل توزيع (6) آلاف سلة غذائية، وتنظيم إفطارات لعدد (10) آلاف صائم، إلى جانب برنامج كسوة العيد كهدية من الشعب التركي للشعب السوداني.

وكشف هلال عن برامج المنح التعليمية التي يقدمها الوقف، والتي تشمل رعاية الطلاب في مختلف المراحل، من التعليم الأساسي والثانوي إلى الدراسات العليا، متضمنة تكاليف السفر ذهاباً وإياباً، إلى جانب السكن والإعاشة ومصروفات الدراسة، مؤكداً أن معيار القبول يرتكز على التفوق الأكاديمي والنسبة المئوية. وحث الطالبات على التميز العلمي والقيام بدورهن في نهضة البلاد، وفاء لدماء الشهداء، مؤكداً أن السودان بحاجة إلى سواعد أبنائه وبناته لإعادة الإعمار.

وعبّر مدير مجمع كامل الباقر، إسماعيل جلال، ممثل أمين الصندوق بولاية الخرطوم، عن سعادته بهذه المبادرة، مقدماً شكره لوقف الديانة التركي ومنظمة الإيثار الخيرية، مشيداً بالدعم التركي، خاصة في المجال الأكاديمي.

