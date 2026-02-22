وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة يؤكد دعم الدولة للصحافة الوطنية

أكد الأستاذ خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، دعم الدولة الكامل للصحافة الوطنية، وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لتمكينها من أداء رسالتها المهنية والوطنية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك لدى تشريفه، برفقة عدد من قيادات العمل الصحفي والإعلامي بالبلاد، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه الأستاذ الصحفي هيثم التهامي بحاضرة البحر الاحمر مدينة بورتسودان في أجواء سادها الود والمحبة والتلاقي المهني.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً حول مستقبل الصحافة والإعلام في السودان، والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب سبل تطوير الأداء الإعلامي بما يواكب التحولات الراهنة، ويسهم في ترسيخ الاستقرار الوطني.

وشدد الوزير على أنه “واحد من قبيلة الإعلام”، مؤكداً حرصه الكامل على دعم جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالمهنة وتعزيز دورها الوطني، ومشيداً بالمواقف المهنية والوطنية للصحفيين والإعلاميين طوال الأعوام الماضية، وبإسهاماتهم الكبيرة في دعم قضايا الاستقرار والتماسك الوطني والبناء الاجتماعي في البلاد.

كما أكد على دعم الدولة لمنتسبي القطاع اقتصادياً، من خلال خطة تقوم على تأسيس مؤسسة إعلامية مركزية ضخمة توفر البنية الأساسية لصناعة الإعلام، وتتفرع عنها مجموعة واسعة من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في المجالات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، بما يتيح فرص عمل جديدة لجميع منتسبي القطاع.

وشدد على دعم وزارته لكل المبادرات التي من شأنها تمتين التماسك المجتمعي، ومعالجة الآثار الكبيرة التي خلفتها الحرب على التركيبة المجتمعية، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب القبلي، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش والوحدة الوطنية.

