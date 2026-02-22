ورشة حول سلاسل الإمداد الدوائي بالنيل الأزرق

نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق ورشة حول سلسلة الإمداد الدوائي استهدفت الأطباء وتقني الصيدلة بالتأمين الصحي والإمداد الدوائي .

ولدى مخاطبته اليوم لفعاليات الورشة اوضح الدكتور أبو بكر الصديق عوض عبد القادر مدير التأمين الصحي فرع النيل الأزرق إن الهدف من تنظيم الورشة تحسين جودة وإستدامة الإمداد الدوائي بكافة مراحل تقديم الخدمة الدوائية للمستفيدين .

وأكد إهتمام الإدارة بوفرة الإمداد الدوائي رغم التحديات التي تواجه الصندوق املا أن تحقق الورشة اهدافها المنشودة .

وقالت الدكتورة ثريا عباس مدير إدارة الخدمات الصحية بالفرع ان اهمية الورشة تكمن في مشاركة كافة الكوادر العاملة في مجال سلسلة الامداد الدوائي خاصة الخدمات الصيدلانية مشيرة إلى ان أي عدم رضا يحدث للمريض عند منافذ تقديم الدواء يعتبر عدم رضا للمنظومة الطبية التي قدمت للمريض .

واضافت إن الإدارة تمضي نحو جودة النظام المحوسب للدواء بالصيدليات والمخازن .

من جهتها تطرقت الدكتورة خالدة الصديق (ميسر الورشة) لطرق الإمداد الدوائي ومراحل تحديد الحوجة الدوائية .

سونا