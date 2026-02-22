مناوي: مليشيا الدعم السريع تستهدف المواطنين على أساس عرقي وعنصري

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن مليشيا الدعم السريع الإرهابية عادت إلى استهداف المواطنين على أساس عرقي وعنصري، في سلوك إجرامي متكرر يجسد أبشع صور الانتهاكات بحق الأبرياء.

أشار إلى أن ما حدث اليوم في مدينة الطينة غرب البلاد يؤكد بجلاء النوايا المبيتة لهذه المليشيا في تهجير بعض القبائل من إقليم دارفور وفرض واقع ديمغرافي بالقوة والسلاح.

وأضاف مناوي في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك أن هذه الجرائم لن تزيد أهل دارفور إلا تماسكاً وصلابة، ولن تنجح أي مخططات خارجية تستهدف المدنيين العزل في كسر إرادة الشعب أو اقتلاعهم من أرضهم.

استطرد بالقول “فطالما هناك أبطال من المقاومة الشعبية والمستنفرين يقفون سداً منيعاً في وجه العدوان، فإن دارفور ستبقى عصية على الانكسار”.

وجه مناوي ألف تحية وتقدير لكل الأبطال في محاور شمال وغرب دارفور، الذين سطروا مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن والعرض والأرض، في وقت لاذ فيه العالم بالصمت تجاه ما يتعرض له شعبنا من مآسي وانتهاكات.

مؤكداً بأن الحق سيظل ثابتاً، وستبقى إرادة الشعوب أقوى من كل محاولات البطش والتهجير.

سونا