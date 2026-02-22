ضوابط مشددة لإحكام توزيع الزكاة والعون الإنساني بالخرطوم

أصدر الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير ضوابط مشددة تعني بإحكام توزيع الزكاة والعون الإنساني بالخرطوم لضمان وصولها للمستحقين .

حيث قرر الاجتماع بحضور مدراء الادارات العامة والقطاعات والوحدات الإدارية بالمحلية اليوم بضرورة التدقيق في تحديد الفقراء والأسر المتعففة عبر مدراء الوحدات الإدارية ولجان الخدمات وائمة المساجد مع أهمية حصول المستحقين على الرقم الوطني كشرط اساسي في الاستحقاق بجانب استبعاد الذين تم دعمهم خلال الفترة الحالية ضمانا لعدالة توزيع الزكاة علاوة على اتخاذ معايير مشددة في توزيع العون الإنساني المقدم من الدولة والمنظمات وفقا للاحصائيات المعتمدة بمفوضية العون الإنساني وإدارة الرعاية الاجتماعية بالمحلية.

إلى ذلك كشف الاجتماع عن تخصيص هيئة مياه الخرطوم رقم الهاتف (0129363131) لتلغي بلاغات كسورات المياه عبر ارسال رسالة واتساب متضمنة وصف موقع الكسر لتسريع الإستجابة للصيانة.

سونا