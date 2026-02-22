والي الشمالية يبحث مع وكيل وزارة الصحة تدابير مكافحة حمى الضنك

بحث والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، لدى استقباله بمكتبه اليوم وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر الجهود المبذولة لمكافحة حمى الضنك عقب ظهور عدد من الحالات بمحلية مروي.

وأشاد وكيل وزارة الصحة الاتحادي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، بالخطوات التي اتخذتها حكومة الولاية الشمالية للتصدي للمرض، مشيراً إلى تجهيز غرفة طوارئ وتوفير المعينات والإمدادات الصحية اللازمة.

وأوضح أن اللقاء استعرض التدخلات المنفذة والخطة الموضوعة لاحتواء انتشار حمى الضنك، مؤكداً جاهزية الوزارة لتقديم الدعم المطلوب، مثمناً ما وصفه بالتطور الملحوظ في مستوى النظام والخدمات الصحية بالولاية، بما يعكس اهتمام حكومة الولاية بتعزيز القطاع الصحي.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بالأوضاع الصحية، من بينها أوضاع النازحين بمعسكر العفاض بمحلية الدبة، حيث جدد وكيل الوزارة التزام وزارته بدعم حكومة الولاية في مختلف الجوانب الصحية.

وفي سياق متصل، أشاد وكيل وزارة الصحة بحجم العمل الذي نفذته حكومة الولاية في مخيم الأطراف الصناعية، والذي أسفر عن تركيب 630 طرفاً صناعياً لمصابي معركة الكرامة والمواطنين، معتبراً أن هذا النجاح يشكل حافزاً لإقامة مزيد من المخيمات خلال الفترة المقبلة.

سونا