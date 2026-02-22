غرب كردفان تشدد على إحكام التنسيق بين العون الإنساني والهلال الأحمر لخدمة النازحين

شدد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية غرب كردفان الوالي بالانابة المهندس محمود إسماعيل أحمد، على ضرورة إحكام التنسيق وتكامل الأدوار بين مفوضية العون الإنساني بالولاية وجمعية الهلال الأحمر، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية لنازحي الولاية في مختلف المواقع، لاسيما بمدينة الأبيض.

​جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمكتبه المؤقت بمدينة الأبيض، اجتماعاً مشتركاً ضم مفوض العون الإنساني بالولاية والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية، حيث استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتوفير الدعم الإنساني اللازم لنازحي الولاية الذين استقبلتهم مدينة الأبيض وعدداً من المدن الأخرى.

​من جانبه أوضح مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان الأستاذ صبري يوسف جبارة، أن الحاجة للتدخلات الإنسانية تزداد في ظل التدفقات المستمرة للنازحين، كاشفاً عن وصول أعدادهم إلى نحو (40) ألف أسرة نازحة موزعة على مراكز الإيواء بمدينة الأبيض، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الغذائي والصحي والنفسي، مع الالتزام التام بمنهج الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها.

​وفي السياق ذاته أبان المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر فرع غرب كردفان الأستاذ جمعة أحمد صالح، أن الجمعية تضع خدمة النازحين في مقدمة أولوياتها، معرباً عن شكره لحكومة ومجتمع ولاية شمال كردفان على حسن الاستضافة مؤكداً أن الجمعية لن تدخر جهداً في سبيل خدمة المتأثرين وتخفيف معاناتهم.

سونا