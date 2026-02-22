ولاية نهر النيل تدشن المخزون الإستراتيجي بالدامر

أكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بأن قيام مخزن المخزون الإستراتيجي بالولاية يعد خطوة مهمة نحو الإعداد الجيد لدعم صادرآت الولاية .

وأوضح خلال تدشينه اليوم بمشاركة وزيرة المالية الأستاذة أميرة أحمد حسن والمدير التنفيذي لمحلية الدامر ومدير الشؤون الإقتصادية وعدد من قيادات وزارة المالية مخزن محلية الدامر للمخزون الاستراتيجي ان توجيه حكومة الولاية بإقامة المخزن جاء في طار رؤية كلية لتوفير مواعين تخزينية بجميع المحليات .

مضيفاً ان كل جهودهم تصب ناحية تعزيز الصادر وفق المعايير والمواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية والمحليه وذلك توطئة لتنفيذ عمليات الصادر للدول المجاورة لإستجلاب عمله حرة بجانب العمل على توفير وسائل معينة للإنتاج لتحقيق ابعاد النهضة الإقتصادية التنموية المنشودة.

