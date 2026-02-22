والي الشمالية يشهد ختام مخيم الأطراف الصناعية بدنقلا

شهد والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، اليوم بمركز الأطراف الصناعية بدنقلا، ختام فعاليات مخيم الأطراف الصناعية المجاني، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر، وقيادات حكومة الولاية، ولجنة الأمن، ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب الوالي عن شكره وتقديره للحكومة الهندية وشعبها على ما قدموه من دعم خلال المخيم، واصفاً إياه بأنه أعاد الحياة والأمل للمستفيدين من خدماته، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين السودان والهند وفتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين في المجالات الإنسانية والصحية.

وقال إن المخيم يمثل ملحمة إنسانية كبرى شارك فيها الجميع، مشيداً بالجهود التي بذلت وأسهمت في إنجاحه، مطالباً بالعمل على تأهيل مركز الأطراف الصناعية بدنقلا ليصبح مركزاً قومياً يُستفاد فيه من التجربة التي تحققت.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر الخطوات التي اتخذتها الوزارة حتى قيام المخيم بمدينة دنقلا، مشيراً إلى الأدوار التي قام بها عدد من المسؤولين في إنجاحه، مؤكداً أن الرهان كان على قدرة الولاية الشمالية في استضافة المخيم وإنجاحه.

كما كشف عن موافقة الحكومة الهندية على إبقاء الأجهزة والمعدات بالسودان عقب مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الشأن.

فيما عبر ممثل الوفد الهندي عن شكره لحكومة السودان والولاية الشمالية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً استمرار التعاون وتقديم الدعم في ظل الظروف التي يمر بها السودان.

سونا