اتفاق بين (الميرغني) و(الحلو) على العمل المشترك

وقع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، عصر (الأربعاء)، على بيان القاهرة للعمل المشترك.
ونص الاتفاق على استمرار النضال المشترك بينهما وصولاً للسلام والتحول الديقراطي، وإنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة ودعم مشروع التفاوض، والعمل على تأسيس دستور دائم للسودان.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تختص بالدستور الدائم واحترام الحريات الدينية والاستعداد للانتخابات وتنسيق المواقف حولها.
ووقع عن الحركة الشعبية حوزيف تكا، وعن الاتحادي الأصل جعفر الميرغني.
القاهرة: وكالات- الصيحة الآن