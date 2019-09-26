الأخبار > سياسية > فيديو: إعلام مصري.. عمرو أديب يكشف اعترافات الجاسوس السودانى: الإخوان كلفوني برصد حركة الأمن بميدان التحرير
الأقسام :

سياسية, مدارات

2019/09/26

2019/09/26


فيديو: إعلام مصري.. عمرو أديب يكشف اعترافات الجاسوس السودانى: الإخوان كلفوني برصد حركة الأمن بميدان التحرير


وليد عبد الرحمن حسن

شارك الموضوع :

اعترف الجاسوس السودانى وليد عبد الرحمن حسن، بدخوله الأراضى المصرية خلال شهر أغسطس الماضى عبر معبر أرقين البرى، من أجل حشد المصريين للخروج فى تظاهرات بالتنسيق مع عناصر موجودة فى الداخل وأخرى فى الخارج.

وأكد الجاسوس السودانى، أنه ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأنه صدر له تعليمات بالذهاب إلى مصر والإقامة بمحيط ميدان التحرير من أجل تنفيذ المهمة التى أوكلت له.

وأكد الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أنه تم ضبط صور على هاتف الجاسوس ترصد تحرك قوات الأمن والجيش بميدان التحرير وعدد من المناطق الأخرى.

كتب أيمن رمضان
اليوم السابع

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.