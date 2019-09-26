ترقب كبير لخطاب حمدوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقي رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بيان السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة يوضح من خلاله رؤية الحكومة للفترة الانتقالية. كما يشارك حمدوك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان والتي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء قد شارك في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين يوم الثلاثاء وبحضور قادة وزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذين دعوا في مداولاتهم إلى تعاون دولي مشترك للتغلب على التهديدات والتحديات المشتركة، معتبرين أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي من المهام الكبرى التي يجب التعامل معها عبر التعاون متعدد الأطراف. جدير بالذكر أن عدداً من رؤساء الدول بجانب الأمين العام للأمم المتحدة عبروا عن ارتياحهم بالتغيير السلمي والتحول الذي حدث في السودان، حيث أشاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في السودان عبر الحوار وأنه نموذج يجب أن يحتذى، ودعا كل من الرئيس المصري وأمير قطر لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
صحيفة الإنتباهة