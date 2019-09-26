الأصم: الاحتجاجات المطالبة بإقالة الولاة العسكريين ستشمل كل الولايات

قال تجمع المهنيين إن الاحتجاجات الشعبيية في القضارف ونيالا المُطالِبة بإقالة الولاة وتعيين آخرين بأسرع فرصة ستتواصل في ولايات أخرى.
وقال الناطق باسم التجمع محمد ناجي الأصم في تغريده على حسابه بـ(تويتر)، إنه من الواجب الإسراع في النظر في الحكم الولائي وهياكله وبدء عملية إعادة هيكلتها بدءاً بولاة الولايات بالتزامن مع الإصلاح الجاري في الحكم الاتحادي، وأضاف: “يجب أن يشعر جميع السودانيين في كل مكان بإجراءات التغيير وأن يروه ويشعروا به في حياتهم اليومية”.
وقطع الأصم بأن التغيير في الولايات غير مرئي وغير محسوس، فضلاً عن عدم وجود مؤسسات الحكم الولائية، وتابع: “ما يزال النظام القديم موجود في مفاصل الحكم الولائية من أعلاها لأدناها وبصورة أكبر وأوضح من وجوده في الهياكل الاتحادية”.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/26 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
وينك يا دكتور الاصم دكتور الثورة الرائع الاصم الامل فيك بعد الله
فى السنيين القادمات تقود هذا البلاد وانت اهل لذلك شباب بس