عضو السيادي محمد الفكي: سيتم فتح ملفات الشهداء منذ بداية عهد الإنقاذ

أعلن محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي أنه سيتم فتح ملفات الشهداء في المراحل السابقة خلال الثلاثين عاماً الماضية وكيف تمت ملاحقتهم وتصفيتهم ومطاردتهم في ظل وجود الإنقاذ.
وقال الفكي في حوار مع وكالة السودان للأنباء إنه صُدم في الأسبوع الأول لالتحاقه بجامعة الخرطوم باستشهاد الطالب الشهيد محمد عبدالسلام من أبناء مدينة ودمدني بالصف الرابع بكلية القانون، وأضاف أنه آن الأوان أن نفتح هذه الملفات حول الشهداء في الثلاثين عاماً.
وحول التحديات التي تفرض نفسها على مجلسي السيادة والوزراء قال عضو المجلس السيادي إن الحكومة مطالبة بإصلاح ما أُفسد في الثلاثين عاماً فقط في ثلاث سنوات، بالإضافة إلى محاربة الفساد الكبير الذي تفشى، علاوة على تحقيق مطلوبات الثورة بتحقيق السلام كواحد من الملفات المهمة.
الخرطوم 26-9-2019(سونا)