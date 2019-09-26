فيديو: “عثمان ذو النون” يعلن حزبه السياسي الجديد “الطرح القادم” وردود أفعال متباينة

دشن الناشط السياسي الشاب عثمان ذوالنون حزبه السياسي الجديد تحت اسم “الطرح القادم” المستوحى من قصيدة “البرجوكي” الشهيرة التي دائماً ما يرددها في كل المحافل ولايفاته بموقع “فيس بوك” .
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) دشن “ذو النون” حزبه الجديد بإقامة أيام صحية وعلاجية مجانية بمنطقة “سوبا” جنوب شرقي مدينة الخرطوم .
حيث قال “عثمان ذوالنون” إن العمل السياسي أولى أولوياته أن يخدم مجتمعه , لذلك نصر على العمل الميداني الخدمي بواجهتنا السياسية وفي نفس الوقت نعمل على التوعية والطرح السياسي ونربطهم جميعاً بخدمة المجتمع الذي يحتاج إلى أساسياته من الأكل و الشرب و التعليم و الصحة و الحياة الكريمة .
ووجد إعلان ميلاد الحزب الجديد الكثير من ردود الأفعال المتباينة , حيث علق أحدهم : (ماف شي دمر السودان غير الأحزاب ، الزول الداير مصلحة البلد ما بقدم في إطار الحزب بس لكن محل مايمشي بشتغل صاح ) .
لكن التعليق الذي أثار جدلاً كبيراً كان : ( السؤال المهم الذى يدلنا على غرضك هو : من اين لك هذه الميزانية الضخمة ومن الذى يمولك يا ذو النون ومن الذى يقف وراءك …. كن أميناً واكشف أوراقك حتى لا يقع الناس فى نفس فخ الكيزان) .
الخرطوم (كوش نيوز)