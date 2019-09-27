(البربري): رجيم قاس

ظهر الفنان مصطفى البربري وقد فقد الكثير من وزنه وبدأ في مظهر جديد بعد التزامه بـ “رجيم” قاس وجدول للتخلص من السمنة.
وأفلح أخيراً في تحقيق مراده وانقاصه لاكثر من “20” كيلوغراماً, من وزنه خلال الفترة الماضية.
يذكر أن البربري قد بدأ تجربته الغنائية في العام 2008م بعد قدومه من الامارات العربية المتحدة, واستقر بالخرطوم ليشرع في تقديم تجربة غنائية متنوعة, وشارك في العديد من البرامج الغنائية التلفزيونية التي منحته نجومية عريضة.
من جانب آخر وبحسب صحيفة المجهر, فرغ البربري من تسجيل رائعة الثلاثي مدني النخلي والموصلي وعلي السقيد “فرحانة بيك كل النجوم”.
الخرطوم: (كوش نيوز)