حسن إسماعيل: نصف وزراء الحكومة الحالية” عنقالة”

انتقد القيادي الأسبق بحزب الأمة حسن إسماعيل الوثيقة الدستورية واثنى على المحاصصة التي انتقدها الكثيرون.
وقال حسن إسماعيل في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة يوم”الجمعة” إنّه من العسير الحكم على المرحلة الحالية، مؤكّدًا أنّ التحديات كبيرة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأشار إلى أنّهم لم يسجلوا غيابًا عن المشهد السياسي ومستغرقون في قراءة المشهد ومتابعته.
وأضاف” منشغولون بإعادة ترميم رؤيتنا السياسية، ونعمل في جبهة البناء الحزبي، ونفعل ذلك بهدوء وتأنٍ، ونقدم نصحنا ورؤيتنا متى ما طلب منا، فلدينا تواصل مع المكوّن العسكري والمدني في حدود ضيقة حسب علائق ممتدة.
وكشف حسن إسماعيل عن أنّه عاكف حاليًا مع قيادات حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي على تجديد منطلقاتهم السياسية.
وتابع” على الصعيد الخاص فأعمل مع بعض الشركاء لإقامة فرع لمركز دراسات لندني هنا في الخرطوم مختص في قضايا التنمية السياسية.
وقال حسم إسماعيل في حديثه للصحيفة إن التشكيلة الحكومية كان من الأفضل أنّ تدفع القوى المشكلّة لها بسياسيين محترفين ذوي أوزان ثقيلة بدلاً من التشكيلة الحالية التي يمثّل السياسيون فيها”25%” والتكنوقراط”25%” و”ليس هذا وقتهم” والبقية مبتدئون و”عنقالة” مثل وزير الأوقاف.
وأردف” كان من الأفضل أنّ يتقدّم نجوم قوى التغيير، وكان الأوفق من وجهة نظري أنّ يرأس الحكومة الدقير ويرأس حمدوك القطاع الاقتصادي بصلاحياتٍ واسعة، وعمومًا يمكن استدراك ذلك وتدفع قوى التغيير بكوادر أفضل.
وتابع” أعتقد أنّ التغيير تضم في صفوفها من هو أكفأ، وأنّ يخفضوا صوت الزهد السياسي، فالمرحلة مرحلة تحدٍ وليست مرحلة زهد، وأبلغت بعض قيادات التغيير الذين لدينا معهم تواصل بهذا الرأي”.
الخرطوم: باج نيوز