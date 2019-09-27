حمدوك: تلقيت وعدا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك في اللقاء الخاص الذي أجرته معه قناة بي بي سي عربي العالمية حول مخرجات اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين والمؤسسات المالية الدولية قال إنه تلقى وعدا صادقا من المسؤولين الأمريكيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، موضحاً أنه تم الاتفاق على وجود آليات تسمح للسودان بتلقى مساعدات مالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولن تكون العقوبات عائقا في حصول السودان على مساعدات من هاتين المؤسستين .
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن اطمئنانه وتفاؤله باللقاءات التي أجراها مع الأطراف المعنية بالسلام في السودان وأكد في هذا الصدد أن السلام الشامل في السودان سيتحقق خلال الفترة التى حددتها الوثيقة الدستورية (فترة الستة أشهر).
نيويورك 27-9-2019م(سونا)