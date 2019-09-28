عبد الحي يوسف يشن هجوماً على عائشة موسى ووزير العدل

أكد إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرة الشيخ عبدالحي يوسف بأن العلمانية أظهرت وجهها الكالح فى استهداف الاسلام، مشيراً إلى دعوة عضو مجلس السيادة عائشة موسى بإلغاء الشريعة الاسلامية من البلاد.
واستنكر حديث وزيرالعدل الذي قال إن شرب الخمر لدينا ثقافة زاعماً بأن بعض حفظة القرآن يشربون الخمر. وقال خلال خطبة الجمعة أمس إن علماء المسلمين مجمعين على كفر من أحل حراماً. وأضاف: (الخمر حرام في شريعة ربنا وعند أهل الاسلام قاطبة).
وحول الدعوة التي أطلقتها عضو المجلس السيادي عائشة موسى بإلغاء الشريعة قال: (على أية أساس تطلق هذه الدعوة؟ هل أتيتم بانتخابات شعبية؟). وأضاف: (أنتم فرضتم أنفسكم فرضاً والناس عليها شهود).
ودعا عبد الحي القائمين على أمر الحكومة الانتقالية للاهتمام بمعالجة مشكلات البلاد ومعاش المواطن بدلاً عن استهداف دين الله، مؤكداً بأن العلمانيين يطرحون الشبهات صداً عن سبيل الله وتكذيباً لقدر الله ومعاداة لدين الله. وقال: (تطرح كثير من الشبهات التي تخالف عقيدة أهل هذه البلاد ودينها، وهؤلاء يطرحون بأن العلمانية هي الحل.
ونقول لهم متى كانت العلمانية حل للمشكلات؟ هل استطاعت ايقاف الحرب الاهلية التي اندلعت فى وقت سابق بلبنان، وهل منعت العلمانية صراعاً دامياً في تركيا؟). وقال لم تكن العلمانية فى يوم من الأيام حل للمشكلات.
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/28 at 10:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
البلاد عمرها ما كانت تحكم بشرع الله هؤلاء القتلة قالوا شريعة ولم نشاهد
الا حكم علي المساكين والغلابه بها لذلك اصلا لا توجد شريعة فى الحكم
وبلاش لعب بالدين اتركوا عنكم تجارة الدين الحمدلله الشعب السودانى
عارف امور الدين كويس جدا وما محتاج نفاق وكذب نبعد الدين من السياسة
نحن نحتاج حكومة تعمل من اجل السودان والشعب السودانى يعنى بكره
يطلع رئيس بعد يسرق وينهب ويخرب يقول ليك ربنا اراد ذلك و ما يحاسب
لا ابدا ربنا ما قال ليك تسرق وتنهب وتتمتع بأموال الناس بالباطل نريد
رئيس وزير موظف غفير اذا اخطأ فى حق الشعب يحاسب وبلاش
قانون تحلل ومسامحة القانون فوق الجميع
احمد الزاكي
2019/09/28 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خير دكتور عبد الحي .. لقد اختلط على الناس الاسلام بالكيزان , صارو لايقبلون الاسلام والعياز بالله ويهاجمون كل من قال كلمة حق في الدين ……..( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) )