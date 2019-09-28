يشاهدون 32 شروقًا وغروبًا باليوم.. كيف يصوم ويصلي رواد الفضاء؟

بعد وصول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض، فجر الخميس- بحسب ما غردت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)- وهو الرائد الحادي عشر المسلم الذي يذهب في رحلة للفضاء، يتجدد السؤال: كيف يصلي ويصوم رواد الفضاء المسلمون في رحلات الفضاء في مدار بسرعة آلاف الكيلومترات، مع اختلاف ساعات وتعاقب الليل والنهار خارج فضاء الكرة الأرضية؟.. وهل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟
رأي دار الإفتاء المصرية
كان رواد فضاء مسلمون من كل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وماليزيا وأفغانستان، وفي عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة في ربع القرن الأخير وصلوا إلى الفضاء في رحلات سابقة، وفي كل مناسبة من هذه المناسبات تصدر فتاوى متعددة عن كيفية الصلاة في الفضاء سواء في محطة الفضاء الدولية أو على القمر والكواكب، منها فتوى لدار الإفتاء المصرية، أكد فيها الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الخارج إلى الفضاء يكون قد فقد اتجاه القبلة؛ حيث إن التوجه إلى القبلة مشروط بالبقاء في كوكب الأرض؛ لدلالة قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 149]، فإن الخروج غير الصعود إلى السماء، وحينئذ فإنه يتوجه حيث يشاء وفي أي اتجاه كان ما دام في كوكب غير الأرض ومنها المريخ؛ قال تعالى: ﴿وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].
وأوضح جمعة، في فتواه الرسمية عبر بوابة الدار الالكترونية، أنه لا تسقط الصلاة، وحيث غابت حركة الشمس يُقَدَّرُ لها وقتُها؛ بدليل حديث الدجال المشهور، ويؤخذ بتقويم مكة ويصلى بالساعة؛ لأن مكة أم القرى.
وفي رأي سابق، للدكتور عبدالله المسند بجامعة القصيم السعودية – نشرته صحيفة الرياض- دلل على أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان بشرط أن تكون لدينا القدرة على فهم أحكام وتعاليم الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية بما يتناسب ومتطلبات وأوضاع كل زمان ومكان حتى على القمر والمريخ وبقية الأجرام والمركبات الفضائية. وعرض المسند في رأيه ثلاثة خيارات فيما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام على المكوكات والمحطات والأجرام الفضائية وهي:
أولا: ربط رائد الفضاء المسلم بمكة المكرمة في مواقيت الصلوات الخمس ومواقيت الإمساك والإفطار وطول الشهر والليل والنهار. مع مراعاة قضاء الصلوات لتقدم مكة في الزمن بساعات عن محطات إطلاق المركبات الفضائية الأميركية.
ثانيا: ارتباط رائد الفضاء بمواقيت ومواعيد الصلاة والصيام الخاصة بالمنطقة التي انطلق منها وهذا ما حصل في حالة الرائد السعودي سلطان بن سلمان.
ثالثا: ارتباط رائد الفضاء بمواقيت ومواعيد الصلاة والصيام بتوقيت جرينتش المعتمد في محطة الفضاء الدولية مع مراعاة قضاء الصلوات لتقدم جرينتش عن أمريكا بالزمن.
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في اليوم الواحد 16 مرة شروقًا للشمس و16 مرة غروبًا
يأتي هذا في حين أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتزامن مع قرب موعد إطلاق الرحلة الفضائية المقررة بتاريخ 25 سبتمبر الجاري دليلا للرائد الإماراتي هزاع المنصوري.
وجاء هذا الدليل- وفق سكاي نيوز- ليسلط الضوء على أحكام شرعية كمواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولي والتي تدور في مدار حول كوكب الأرض بارتفاعات ثابتة شاهقة تقدر بـ 400 كيلومتر في الساعة وبسرعات عالية تصل إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة.
وحسب الدليل الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن رواد الفضاء سيشاهدون في يومنا الاعتيادي المقدر بـ24 ساعة 16 مرة شروقا للشمس و16 مرة غروبا، فهل سيصلي رائد الفضاء المسلم على متن تلك المحطة كل90 دقيقة 5 صلوات أي ما يساوي 80 صلاة خلال يومنا الاعتيادي المقدر بـ 24ساعة.
وتساءل الدليل الإرشادي “هل سيصوم رائد الفضاء مدة 45 دقيقة مقدار نهاره مع إضافة زمن طلوع الفجر شيئا يسيرا ثم يفطر مدة 45 دقيقة لمدة 30 مرة باعتبار أن كل 90 دقيقة يوم بنهاره وليله بالنسبة له، وذلك تبعا لحركة الشمس الظاهرية عليه وبالتالي يكون الزمن المقدر لصيامه 45 ساعة فقط أي ما يقارب يومين من أيامنا الاعتيادية وكيف يحدد رائد الفضاء قِبلَته مع حركة المحطة المستمرة وسرعتها الفائقة فالأرض تتقلب أمامه تارة من فوقه وتارة من تحته أو عن طرفه وهكذا حتى ينزل منها”.
كما طرح قضية تقدير الوقت كما لو كان مقيما في مدينته فيصلي 5 صلوات كل 24 ساعة، أم تسقط عنه الصلاة والصيام لفقد أسباب وجوبهما؟ لذا جاء هذا البحث ليجيب عن تلك الأسئلة وباقي الأحكام المتعلقة بوضوء وصلاة رائد الفضاء.
وصرح رائد الفضاء الإماراتي في معرض إجابته عن سؤال، أنه عند الإقلاع هناك شروط للصلاة هناك فرائض، كيف ستقوم بها؟ وحسب صحيفة “البيان” قال المنصوري: “الصلاة في ديننا مرنة، وقد أديت الصلاة عند تحليقي كطيار مسبقًا، أما الفضاء فالصلاة شيء جديد، وسأقوم بمشاركة صلواتي مع الجميع بالعالم، فهي تجربة جديدة علينا”.
وسيعتمد المنصوري كغيره من رواد الفضاء المسلمين السابقين على الفتاوى الشرعية المرنة التي بنيت على يسر الإسلام الذي تعتمد نصوصه على قاعدة “الدين يسر”، حسب ما أكدت الفتاوى المتعلقة بالعبادة في الفضاء.
مصراوي