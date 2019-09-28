حميدتى يلتقي الإدارات الأهليةواعيان القبائل بجنوب دارفور

عقد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع اجتماعا مع الإدارات الأهلية وأعيان القبائل بولاية جنوب دارفور اليوم ببيت الضيافة .
وقال الفريق حميدتي إن الغرض من الاجتماع الوقوف على الترتيبات من الناحية الأمنية خاصة وأن موسم الحصاد الزراعي على الأبواب بجانب ظهور السلاح مرة أخرى والمتفلتين والمواتر مؤكدأ أن هذه الجوانب تم فيها اتخاذ قرارات من قبل المجلس السيادي قبل يومين وتابع (لدينا عدة لقاءات مع كل مكونات الولاية) مشيرا إلى أن الاجتماع تحدث فيه أكثر من (50) متحدثا من الإدرارات الأهلية حول القضايا الجوهرية وكل المشاكل.
وقال حميدتي اتفقنا على أن الدولة والأجهزة تتحمل مسؤولياتها فيما يليها من التزامات ومايلي الإدارة الأهلية طلبنا منهم تشكيل لجان وعمل تصور لبعض المشاكل وسنعمل على حلها فوراً.
وطالب الفريق أول حميدتي القبائل بجمع السلاح متوعداً المتفلتين بأن القوات النظامية ستكون لهم بالمرصاد مشدداً على أن منع التعدي على الزراعة تم بتوجيه من مجلس السيادة مؤخرا مؤكدأ جاهزيتهم لحماية الموسم الزراعي.
ووعد حميدتي بحل مشاكل مستشفى نيالا وتعزيز المصالحات القبلية داعياً جميع موكونات جنوب دارفور للبعد عن الفتن.
سونا