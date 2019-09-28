“غندور” : الاستهتار برئيس الوزراء”حمدوك” استهتار بكل سوداني

انتقد رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور بشدة، ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي التي قال إنها تَستَهتِر برئيس وزراء الفترة الانتقالية د. عبد الله حمدوك، واستغرب الحديث حول مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، وما تم تداوله بأن قاعة الأمم المتحدة كانت خالية ولا يوجد رئيس دولة حضر خطاب “حمدوك”.
واستهجن غندور، ذلك الربط، وقال على صفحته في (فيسبوك) اليوم (السبت) بحسب ما أوردته الصيحة الآن : “في كثير من الأحيان يحدث ذلك أمام كثير من الرؤساء، فالخطاب في منصة الأمم المتحدة هو خطاب لكل العالم ولا يهم من حضر داخل القاعة”. وقال إن الاستهتار برئيس الوزراء الانتقالي السوداني هو استهتار بكل سوداني ومن يفعل فهو يفعل ذلك بنفسه لجهة أن حمدوك يُمثّل السودان وليس قوى الأحزاب التي رشّحته لتولي المنصب.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
ابو احمد
2019/09/28 at 8:52 م (UTC 2) رابط التعليق
والله انت الفاهم
فيصل الغالى
2019/09/28 at 8:55 م (UTC 2) رابط التعليق
هكذا هو البروف غندور دائماً يُخجل أعداءه بأدبه الجم وأخلاقه العالية وروحه الطيبة ، أين هم قادة الشيوعيين والبعثيين والناصريين والجمهوريين والذين يتعاملون بالحنك السنين واللسان الطويل والعنتريات الفارغة ليثبتوا وجودهم على الساحة وبأي ثمن .
جكسا
2019/09/28 at 9:11 م (UTC 2) رابط التعليق
الاختشو مااااااااتو
حزب أكلة المال العام
اتلطم اسكت
عاوز تجى نانى
هههههههههههه