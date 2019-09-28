ضبط شبكة اجرامية تعمل على تزييف العملة

أشاد الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة بالإنجاز الذي حققته مباحث شرطة ولاية الخرطوم فى توقيف شبكة إجرامية تعمل في تزييف العملة السودانية بولاية النيل الأبيض وتوزيعها داخل ولاية الخرطوم؛ حيث تم القبض على (8) متهمين بينهم إمرأة بمنطقة سوق ليبيا غربي أمدرمان وضبط بحوزتهم موتر يستخدمه المتهمون في عمليات التوزيع .
وأوضح اللواء شرطة زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم (للمكتب الصحفى للشرطة) أنه فور توافر معلومات لشعبة مباحث أمن المجتمع عن وجود مجموعة من المتهمين تقوم بتوزيع عملة مزورة فئة (500) جنيه بمنطقة أمدرمان تم تشكيل تيم للرصد والمتابعة وبتأكيد المعلومة تم نصب كمين (مبايعة وهمية) لاثنين من الوسطاء بأمدرمان ليتم القبض عليهما وبحوزتهما (4) آلاف جنيه مزورة وبالتحري الميداني مع المتهمين أرشدا على (2) من المتهمين الآخرين بمنطقة سوق ليبيا يقومان باستلامها من المتهمة الرئيسية وتوزيعها مقابل نسبة (20%) من قيمة المبالغ الموزعة حيث ضبط بحوزتهما (50) ورقة فئة الــ(500) جنيه مزورة، وبالتحري مع المتهين أرشدوا الى منزل المتهمة الرئيسية بمنطقة أمبدة الحارة 16 وبعد التأكد من المعلومة ومراقبة المنزل تم إصدار مذكرة تفتيش بواسطة النيابة حيث تمت مداهمته وبتفتيش المنزل تم ضبط (40) مليون جنيه مزورة فئة (500) جنيه + (500) دولار مزيفة فئة المائة دولار.
وبالتحري الدقيق مع المتهمة أقرت باستلامها المبالغ المزيفة من المتهم الخامس الذي تم استدراجه من ولاية النيل الأبيض لتسليم دفعة أخرى من النقود، وفور وصوله لمنزل المتهمة بعربة تم القبض عليه وبحوزته (120) مليون جنيه فئة (500) جنيه مزيفة، وبالتحري معه أرشد عن المتهم الرئيسي بمنطقة ربك حيث تم ابتعاث مأمورية من مباحث شرطة ولاية الخرطوم وبالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية النيل الأبيض وبواسطة كمين محكم تم القبض على (2) من المتهمين، وبتفتيش منازلهما تم ضبط (24) ألف جنيه فئة الخمسين جنيها القديمة +(2) طابعة ليزر +(1) إسكنر وكميات من الأحبار والأدوات الكيماوية كانت تستخدم فى عملية التزييف ليتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المواد (117 تزيف عملة / 123 تزوير) من القانون الجنائي توطئة لتقديمهم للعدالة.
1 التعليقات
جكسا
2019/09/28 at 9:09 م (UTC 2) رابط التعليق
مبروك شغل نضيف
دا الكلام الصح