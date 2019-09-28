الاخوة في اعلام قحت.. هل اردتم اذلال حمدوك واظهاره ضعيفا وهو عائد الي السودان ؟

اللهم لا شماتة
كنت اراقب بشغف خطابات زعماء الدول في الانعقاد 74 للامم المتحدة ولكن احبطني جدا عدم الاهتمام بخطاب رئيس وزراءنا من قبل زعماء وقيادات الدول التي طارت لبلدانها وترك رئيس وزراء السودان وحيدا ليلقي خطاب بلدنا بين ردهات القاعة الفخيمة وبحضور وفد السودان وسكرتارية وموظفي الامم المتحدة… اذا عاودنا الزاكرة لاخر انعقادات الامم المتحدة القي البروف غندور وزير الخارجية السوداني حينها خطاب السودان قبل دول عظمى مقارنة بالسودان ولا اظن دولة افريقية عدا مصر قد قدمت خطابها امام خطاب السودان بل العديد من دول اسيا وبعض دول اوربا وممكن ترجعو للارشيف ولكن لماذا هذه المرة ارجعت خطاب السودان لليوم الاخير ؟؟ وماهي رسالة الامم المتحدة في ذلك ؟؟
اذا افترضنا جدلا ان العالم كان لا يضع للسودان اهتماما كما يزعم اخواني السياسيين الذين يميلون لقحت وان الاهتمام قد بدأ بعد نجاح ثورة ديسمبر فكيف يمكن ان نفسر ما دار بالامس ؟؟
هل هي نفس رسالة البنك الدولي الذي ابلغ رئيس الوزراء بانهم سيدعمون السودان فنيا فقط خلال الانتقالية بحجة ان الفترة قصيرة ولا يمكن التفكير في دعم مادي كاستراتيجية تعامل الا خلال فترة اقصاها 5 سنين بالتلميح لحكومة منتخبة ؟؟ الدعم الفني يعني دعم كوادر ووضع خطط وكده بدون قروض او دعم باموال …
هل توجد دولة عميقة داخل الامم المتحدة ؟؟ هل يوجد كتائب ظل ضمن سكرتاريا الامم المتحدة هي من اخرت الخطاب لليوم الاخير ؟؟
كان ليسعدنا جدا ان تحسسنا ان هنالك ولو قليل اهتمام بخطاب دولتنا لا ضير في ذلك من الذي سيلقيه رئيس السيادي رئيس الوزراء وزير خارجية ووو ولكن للاسف هذا لم يتم
ولعلمكم الناس الكانت بتقول السودان غايبة ل30 سنة من المنصات الدولية السودان طوال ال30 سنة لم يتغيب من انعقادات الامم المتحدة ولم يلقي اي من ممثلي جمهورية السودان في الانعقادات دي خطابنا في اليوم الاخير
راجعو الارشيف وكل الخطابات موجودة على اليوتيوب وهذا ليس مدعاة للجدل بقدرما يجب على الاخوة في الحكومة الانتقالية بمستويات الحكم المختلفة مراجعة في اي صف يقف السودان الان ضمن دول العالم ؟
رسالتي للاخوة في اعلام قحت ارجو ان تتريثو قليلا ولا تنسجو الخيال الذي سيظهر رئيس الوزراء في نقطة ضعف… فما كنتم مطالبين بوضع قائمة باعمال رئيس الوزراء بنيويورك والا لماذا تحدثتم عن لقاء حمدوك بترامب وهي غير موجودة اصلا في جدول اعمال الرئيس الامريكي ولماذا تنبؤتم بتنبؤات غير مسؤولة مثال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع الحظر الاقتصادي ورفع العقوبات وغيرها… هل اردتم اذلال حمدوك واظهاره ضعيفا وهو عائد الي السودان ؟؟
الله غالب
أحمد جدو