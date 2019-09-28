متهم بالفساد المالي والتزوير .. إطلاق سراح مدير شركة السودان للأقطان بالضمان العادية

أصدرت نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية، قراراً بإطلاق سراح مدير عام شركة السودان للأقطان محيي الدين محمد علي، بالضمان العادية والمُتهم بقضايا فساد مالى وتزوير فى مُستندات رسمية.
وأمر وكيل أول نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية، الهادى زايد رابح في قرار تحصل “باج نيوز” على نسخة من يوم “السبت” بالإفراج عن المُتهم بالضمانة العادية أسوة بالمدير السابق في قضية الأقطان الشهيرة الذي أفرج عنه بذات الكيفية.
وقال وكيل أول نيابة مكافحة الفاسد فى حيثيات قراره إن وكيل النيابة لعدم فهمه السديد للوقائع محل الاستئناف ترتب عليه تناقض اعترى قرار حبس المتهم وربط الإفراج عنه بكفالة مالية بإصداره القرار محل الاستئناف، وبحسب القرار فإن وكيل النيابة أخطأ فى قراره بإيداع كفالة بقيمة القرض وحصائل الصادر للإفراج عن المتهم.
وطبقاً لحيثيات قرار وكيل أول نيابة الفساد أنه طالما أفرج عن المدير العام السابق بالضمانة ينبغي الإفراج عن المدير الحالى بالضمانة، وراى مخالفة في قرار وكيل النيابة بربط الإفراج عن المتهم بالكفالة.
يذكر أن مدير شركة السودان للأقطان تم حبسه لأكثر من شهرين بتهمة الفساد المالي لعدم توريده حصائل صادر القطن لمدة ست سنوات إلى بنك السودان منذ العام 2012م حتى العام 2018م بجانب من قرض بنك abc الفرنسي وتُقدر جملة المبالغ موضوع البلاغ بـ 168 مليون دولار.
الخرطوم: باج نيوز