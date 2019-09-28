مفرح يتفقد عدد من المجمعات الإسلامية والخلاوى

قام وزير الشؤون الدينية والاوقاف الأستاذ نصرالدين مفرح بزيارة إلى مجمع الشريف المختار محمد الحسن الاسلامي بشمبات، داعيا إلى اهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحاء في رعاية حقوق الجار ومكارم الأخلاق التي بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم متمما لها، مبينا أن الدين هو المعاملة مشيرا إلى ضرورة قبول الآخر وارساء خطاب السلام ونبذ البغضاء والكراهية.
واكد الوزير خلال طوافه على الفعالية الخاصة باحياء ذكرى سبتمبر (٢٠١٣) بشارع النيل بحي أبوروف بأم درمان أن دماء الشهداء الذين خضبوا بدمائهم الذكية ثرى الوطن لن تذهب سدى ولن تضيع هدرا فهي أمانة في اعناقنا، مشيرا إلى تكوين لجنة التحقيق المستقلة، وأم الوزير المصلين في صلاة الغائب.
من جانب آخر زار وزير الشؤون الدينية والاوقاف مجمع ومسجد الشيخ قريب الله بودنوباوي بمدينة أم درمان والتقى الشيخ محمد الشيخ الشيخ حسن الفاتح قريب الله وعدد من المشايخ ورجال الدين .
حيث اكد لهم أن مطلوبات الوزارة وخطة عملها خلال الفترة القادمة تتمثل في استصلاح الخطاب الدعوي بتعزيز وترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والتطرف وافساح المجال للشباب لاظهار قدراتهم وامكاناتهم في مؤسسات المجتمع المدني علاوة على تعزيز وإبراز دور المرأة في المجتمع.
الخرطوم 28-9-2019م (سونا)