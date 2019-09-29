مستشفيات ترفض استيعاب موظفي مستشفى الأنف والأذن المنقولين تعسفياً

التمس موظفو الإحصاء بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة المنقولين تعسفياً إلى مستشفيات داخل ولاية الخرطوم من وزير الصحة الاتحادي أكرم التوم الإسراع فى إنهاء قرار نقلهم سيما بعد أن رفضت بعض المستشفيات تنفيذ قرار النقلية بحجة عدم وجود شواغر وظيفية.
وأكد الموظفون أن قرار نقلهم من الأساس خطأ لجهة عدم استناده إلى حيثيات موضوعية، وأبانوا أن قرار النقل تم على أسس كيدية من المدير واتفاق مسبق مع مدير المستشفيات بالوزارة وفقاً للعلاقات الشخصية التي تجافي لوائح وأسس الخدمة المدنية مؤكدين على أن عدداً من مستشفيات الولاية رفضت استيعابهم بحجة عدم وجود شواغر، وقالوا إن إدارة الإحصاء بوزارة الصحة الولائية غير مبالية بذلك وتهكمت عليهم بعبارات ساخرة، وزادوا: بدلاً من أن ترفض قرار النقل وتنصفنا الا أنهم سخروا منا، ونادى موظفو الاحصاء المنقولين تعسفياً وزير الصحة الاتحادي بالوقوف مع قضيتهم وجعلها من أولويات أجندته تماشياً مع روح الثورة التي نادت بإنهاء الظلم وتحقيق العدالة والاستماع اليهم.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة