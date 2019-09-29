أفلام السودان تحصد الذهب في مهرجان الجونة

تداول كبير حظيت به الصورة التي التقطت لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو يضع علم السودان ضمن أعلام دول العالم، الصورة احتفى بها عدد كبير من السودانيين، ليس في الداخل فحسب، بل من كافة السودانيين المقيمين بالخارج، حيث قاموا بوضعها كصورة شخصية في ملفاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قام عدد مقدر من مديري المجموعات بموقع التواصل الأشهر (فيسبوك)، بوضعها مصحوبة بعبارات جميلة حركت مشاعر ووجدان أغلب الذين تفاعلوا معها، بل وأكد بعضهم أن الصورة أرجعت إلى السودانيين كرامتهم المسلوبة، والآن يستطيعون أن يتعاملوا مع الجميع وهم مرفوعو الرأس.
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