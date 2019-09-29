سفارة الإمارات تنظم ندوة حول وثيقة الأخوةالانسانية

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر إقامة السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي ندوة بعنوان “أبعاد وثيقة الأخوة الإنسانية”.
وشارك في الندوة عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة ولفيف من أهل الفكر والرموز السياسية والاجتماعية والشعبية.
ورحب سفير الإمارات بالحضور مجددا حرص بلاده على العلاقات الإنسانية مع شعوب العالم مستعرضا هدف الندوة والوثيقة وتركيزها على القاسم المشترك الإيماني والإنساني.
وأشاد المتحدثون بمتانة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع كافة الدول ممتدحين تواصل ودعم الإمارات الفكري والمادي.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها في أبوظبي بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس تهدف إلى تعزيز التسامح والوسطية والسلام والتعددية الدينية.
سونا