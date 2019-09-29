مدير مدرسة بأم درمان يتعرض للضرب والطرد

تعرض مدير مدرسة الثورة الحارة التاسعة بأم درمان للضرب والطرد من قبل تلاميذ المدرسة، إعتراضا على تغيير المدير السابق د. الطيب البلال ونقله تعسفياً وفقاً لقرار صادر من مكتب التعليم بالمحلية لجهة أنه يدفع طلابه للخروج في المواكب والاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
من جانبه كشف مدير المدرسة المقال د. الطيب البلال لـ ” باج نيوز” إن قرار نقله كان تعسفياً بغرض التخلص منه خاصة أن المدرسة التي تم نقله إليها بالثورة الحارة 29 ولا يوجد بها أي طالب واحد لسوء بيئتها وترديها، وأشار إلى أن كل الطلاب الذين يتم قبولهم بهذه المدرسة تضطر أسرهم لنقلهم لمدارس أخرى.
ولفت البلال إلى أن مدرسة الحارة التاسعة تضم نحو ( 1500) طالب لا تزال بدون مدير بعد ضرب المدير الجديد وطرده.
يذكر أن أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة المعنية تقدموا بمذكرة احتجاج لرئاسة الجمهورية لرفع الظلم عن المدير السابق وإعادة لتلاميذه ومدرسته، مطالبين بإقالة ادارة التعليم بالمحلية، مشددين على أن التلاميذ لن يقبلوا بتغيير المدير دون مسوقات موضوعية ومقبولة.
الخرطوم: باج نيوز