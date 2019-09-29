حمدوك يلتقي عبد الواحد محمد نور بتنسيق من وزارة الخارجية الفرنسية

إلتأم إجتماع مساء يوم “الأحد” بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بمباني وزارة الخارجية بباريس.
وطبقًا لبيان الحركة تحصلت (باج نيوز) على نسخة منه فإن اللقاء جاء بطلب من حمدوك وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية.
وأوضح أن البيان أن الاجتماع غير رسمي وتم بصفة حمدوك الشخصية وليس رئيساً للوزراء.
وناقش الاجتماع أسباب الصراع في السودان وكيفية مخاطبة جذور الأزمة السودانية لا سيما قضايا التغيير والحرب والسلام وإستكمال الثورة وبناء الدولة السودانية التي لم تؤسس بعد.
وأكدت الحركة في بيانها تمسكها بالتغيير الشامل والسلطة المدنية الكاملة وتصفية نظام المؤتمر الوطني وكافة مؤسساته ومحاكمة رموزه، وجددت عدم إعترافها بالإعلان الدستوري والإتفاق الثنائي بين قحت والمجلس العسكري ولا بالحكومة التي أنشئت على أساسه.
ووفقا للبيان اتفقت الإطراف على مواصلة اللقاءات الغير الرسمية وتبادل الرؤى والأفكار حول الطرق الكفيلة بحل الأزمة الوطنية.
الخرطوم : باج نيوز