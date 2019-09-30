تعرض مدير مدرسة بأم درمان للضرب والطرد من التلاميذ

تعرض مدير مدرسة الثورة الحارة التاسعة بأم درمان للضرب والطرد من قبل تلاميذ المدرسة، اعتراضا على تغيير المدير السابق د.الطيب البلال ونقله تعسفياً وفقاً لقرار صادر من مكتب التعليم بالمحلية لجهة أنه يدفع طلابه للخروج في المواكب والاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
من جانبه، كشف مدير المدرسة المقال د.الطيب البلال لـ “باج نيوز” إن قرار نقله كان تعسفياً بغرض التخلص منه خاصة أن المدرسة التي تم نقله إليها بالثورة الحارة 29 ولا يوجد بها أي طالب واحد لسوء بيئتها وترديها، وأشار إلى أن كل الطلاب الذين يتم قبولهم بهذه المدرسة تضطر أسرهم لنقلهم لمدارس أخرى.
ولفت البلال إلى أن مدرسة الحارة التاسعة تضم نحو (1500) طالب ما تزال دون مدير بعد ضرب المدير الجديد وطرده.
يُذكر أن أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة المعنية تقدموا بمذكرة احتجاج لرئاسة الجمهورية لرفع الظلم عن المدير السابق وإعادة لتلاميذه ومدرسته، مطالبين بإقالة إدارة التعليم بالمحلية، مشددين على أن التلاميذ لن يقبلوا بتغيير المدير دون مسوغات موضوعية ومقبولة.
صحيفة السوداني
2 التعليقات
abumahmoud
2019/09/30 at 12:18 م (UTC 2) رابط التعليق
مهما كان الأمر وكانت مطالبهم لا ينبغي ان نؤيد مثل هذه الفوضى ، فلا يمكن أن يضرب معلم من قبل التلاميذ مهما كانت الاسباب ويمكن ان يعبروا عن رفضهم لهذا القرار بطرق شتى والثورة والحرية والديمقراطية ابداً لا تعني الفوضى وتجاوز مكانة المعلم ، فنحن نشأنا في زمن وجيل كانت مكانة المعلم هي الاعلى في المجتمع لعظمة رسالته ، فيجب على اولياء الامور ان ينبهوا ابنائهم بأن مثل هكذا تصرف لا يمكن قبوله اطلاقاً ، ويجب ان يقدموا اعتذار لها المعلم ( المدير ) الذي نفذ قرار نقله ولا يد ولا جريره ارتكبها وان كان هنالك خطأ أو ظلم للمعلم السابق فهو من ادارة التعليم ويجب ان يتم التعامل معها في حدود المسموح به ووفقاً للقوانين واللوائح ، خلاصة الامر نحن ندعوا للحرية والتعبير عن الرأي ولكن في حدود الادب وعدم تخطي حدود وحرية الآخرين ولم تكن في يوم من الايام الديمقراطية هي الفوضى وعدم احترام اصحاب الرسالات السامية في المجتمع ، نسأل ان نكون دائماً على خلق ونحترم الكبير ونرحم الصغير .
ابوعبدالله
2019/10/01 at 7:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
اكيد المحلية وهذا المدير الجديد له دور في الاقالة التعسفية هل كوز ؟؟؟ وهل السابق المنقول كوز ؟؟؟؟
ويجب التفريق بين الكوز والمعلم يا معلم