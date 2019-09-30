ابتسام سنهوري: تم اختيار التفاوض لأن موت الشباب حار وأنا فقدت أخي وابن عمي

قطعت عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير ابتسام السنهوري أن الوثيقة الدستورية أعطت مجلس الوزراء كل الصلاحيات وأن ما بها في انتظار التنفيذ فقط، وتساءلت السنهوري في منتدى كباية شاي بصحيفة (التيار) عن الشرعية الثورية وتعريفها وأضافت: “شنو الكانت ح تجيبو الشرعية الثورية وما موجود في الوثيقة” مبينة أن الوثيقة بحوجة للشرح والتبسيط ليفهمها الجميع موضحة أنها وثيقة كل الأطراف وليست وثيقة الحرية والتغيير، وامتعضت من اختزال اللجنة القانونية في شخصها موضحة أنها تضم كبار الأساتذة.
وأضافت السنهوري بحسب التيار – أن خيار التفاوض كان خيار الأغلبية العظمى وعن رأيها بيَّنت أنه حقق ما قامت لأجله الثورة وأضافت أنها لو سئلت قبل عشرة سنوات عن رأيها لقطعت بأن تسقط بس هو الحل لكن موت الشباب حار وأنا فقدت أخي وابن عمي.
كوش نيوز