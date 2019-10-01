الجبهة الثورية: الرئيس القادم للسودان سيكون من الهامش

قطع الناطق الرسمي للجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد بأن الرئيس القادم للسودان سيكون من الهامش، وقال سعيد في حوار مع ” الجريدة ” ينشر غداً: إنه بعد تحقيق السلام سوف يرى الناس وجوهاً جديدة ورجال دولة جدد، وكذلك سيرون جماهير تقف حول هذه البرامج التي تبنتها الجبهة الثورية، وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية بأن لديهم برنامج وقيادات لها خبرات تراكمية كبيرة وكوادر مؤهلة، وقال أسامة سعيد في حواره مع الجريدة: ” لا ينقصنا شيء، نحن مؤهلين لقيادة السودان في المرحلة القادمة، بكل ثقة “.
وأضاف سعيد بأن الجبهة الثورية ستحدث تغييراً حقيقياً في السودان، ودعا إلى ما سماه بالتأسيس الثاني للدولة السودانية على أساس من العدل والتراضي، مؤكداً بأنهم ماضون في تأسيس الكتلة التاريخية للفوز بالانتخابات، وأضاف: ” جهزنا أنفسنا منذ وقت طويل لبناء جسم متماسك وقوي لتكوين الكتلة التاريخية لخوض الانتخابات والفوز بها، ونحن على قناعة أن الرئيس القادم للسودان عبر الانتخابات هو رئيس من الهامش “.
الخرطوم: القاهرة : حافظ كبير
صحيفة الجريدة
5 التعليقات
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يوسف
2019/10/01 at 11:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو فيكم خير كان صلحتوا المناطق الواقعة تحت سيطرتكم …
sudani
2019/10/01 at 11:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
اصلها المشكله كراسي الحكم هامش وما هامش دي اكذوبه السودان دوله متخلفه زيو زي كل الدول الاافريقيه التنميه موجوده في بعض المدن الناس ديل يحككموا طوالي نشوف بسوا ششنو علي الاقل نخلص من كذبه التهميش دي
ود دكام
2019/10/01 at 11:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعنى حمدوك ده من وين ما من الهامش بطلوا جهوية أنتم ولا واحد فيكم ما يصلح أمامنا مجموعة وأجمعنا عليها ومني أنا 50 سنة لعمل الآتي :-
1 – عمل دستور دائم للبلاد .
2 – تكوين دولة القانون .
ممهما تعاقبت الحكومات يظل القانون مع الدستور يحكم البلد لا تغيير للقوانيين حسب التوجه القادم حرروا البلد من القيود أصبحنا احرار .
أبو أحمد
2019/10/01 at 11:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرئيس بالانتخاب وليكن من أي مكان.
أبوعمر
2019/10/01 at 3:15 م (UTC 2) رابط التعليق
بالانتخابات مافى أى ى ى ى مشكلة أن شاءالله احكمنا سودانى من هامش أم صفقا” عراض ..