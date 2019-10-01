“حميدتي” في نيالا: الحكومة الانتقالية مُهتمة بقضايا الصحة والتعليم

أَكّدَ عضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اهتمام الحكومة بالصحة والتعليم، وتَعَهّدَ بتغييراتٍ جذريةٍ لمُستشفى نيالا التعليمي بمُواصفات المستشفيات المُتقدِّمة.
وتَفَقّدَ “حميدتي” يُرافقه الوالي المُكَلّف اللواء هاشم خالد محمود، عنابر المستشفى، وعقد اجتماعاً مع إدارتها، ومدير عام وزارة الصحة، واطّلع على واقع الصحة بالولاية والمستشفى خاصّة، ووصف حالة المُستشفى بالمأساوية.
وقال “حميدتي”، إنّهم أجروا المُعالجات الآنية وسيرفعون مأساة المُستشفى لمجلسي السيادة والوزراء لأنّه يفتقد لكل شئٍ، وهو الوحيد الذي يخدم المساكين، وأعلن التزام “الدعم السريع” بخمسة آلاف جنيه لكل الاختصاصيين والنُّوّاب والأطباء العُمُوميين شهرياً ولمدة عام كحافز تشجيعي لمزيدٍ من الخدمات، عَلاوةً على التدريب الخارجي المتقدم للاختصاصيين الـ(41)، وقال: “بعد اليوم ما في فساد وما في أيِّ حاجة في النص والمُستشفى الآن فاقد كل شئ وحالته مأساوية”.
وتَسَلّم “حميدتي” من إدارة المستشفى ملفات بالاحتياجات العاجلة وتشمل الأجهزة وخَاصّةً المقطعية والرنين المغنطيسي وغيرها، وقال إنّه سيُتابع بنفسه قضايا المُستشفى.
إلى ذلك، وجّه “حميدتي”، والي جنوب دارفور بإصدار أمرٍ فوري بإيقاف ما قامت به سلطات الأراضي بتخطيط ساحة التضامُن بنيالا شمال التي تَمّ التعدي عليها وتوزيعها كقطعٍ سكنية وهي ساحة عامة تُقام فيها المُناسبات.
الصيحة