مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بنيالا

عقدت قوى الحرية والتغيير بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مؤتمرا صحفيا عن الراهن السياسي وتحديات الفترة المقبلة وتمليك الحقائق على المستوى المحلي والقومي والعالمي لأحداث منطقتي (مرشنج وعيدان) وزيارة أعضاء المجلس السيادي واجتماعات مجلس السيادة والقرارات التي اتخذت حول الموسم الزراعي.
وتناول المؤتمر عددا من المبادرات وأنشطة قوى إعلان الحرية والتغيير للتصدي للفساد بجانب قضية السلام.
وتحدث عضو الحرية والتغيير الطيب الهادي حول مكافحة الفساد وأشار إلى أن قضية معاش الناس من أولويات قوى الحرية والتغيير.
وأشار إلى تواصل تجمع المهنيين معهم في كل مظاهر الفساد وهناك بعض القضايا التي يعملون فيها معاً، بالإضافة إلى قضايا وملفات بيد لجنة المحامين .
وقدموا الدعوة لكل الناس للتواصل معهم لتطهير فساد النظام البائد .
وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها نيالا أشار الهادي إلى أنهم دعوا لتنظيم موكب للمطالبة بالحكومة المدنية بسبب شح الدقيق والتفلتات الأمنية.
وأكد الهادي أن قضية الخبز والوقود خاصة مفتعلة أما بالنسبة للدقيق فان شركة محددة تتحكم في التوزيع وتعمل على إحداث عجز في التوزيع في محاولة لتجويع الناس.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات والدعوات الأخيرة للتظاهر انطلقت مبادرة الحصة وطن ونجحت في ضبط المواكب وتوعية الطلاب.
وأشارت رشيدة محمد عضو قوى الحرية والتغيير بنيالا إلى أن معظم رموز النظام البائد في مدينة نيالا موجودون وهذا ما دعا قوى إعلان الحرية والتغيير لتسيير مواكب مع القوى الثورية للسيطرة على المواكب والمظاهرات التي حدثت والتي لا علاقة لها بالحرية وتم القبض على مجموعة تتبع للنظام البائد.
سونا