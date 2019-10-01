بالصور.. لاعبة كرة قدم سودانية حسناء تلفت انظار رواد مواقع التواصل بجمالها ونشطاء يطلقون عليها (ساحرة المستديرة

لفتت لاعبة كرة القدم بفريق التحدي لكرة القدم أرجوان عصام انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها، وذلك في ظهورها الاول مع فريقها التحدي في مباراته ضد الدفاع والتي انتهت بالتعادل الايجابي في افتتاح مباريات دوري كرة القدم النسائية.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن أرجوان صاحبة القميص رقم 20 كانت قد خطفت الأضواء بجمالها واناقتها ومهاراتها الكبيرة التي اظهرتها حسبما كتب نشطاء على مواقع التواصل.
نشطاء مواقع التواصل وبحسب ما نقلت عنهم محررة موقع النيلين لم يكتفوا بتعليقات الغزل والاشادة بل وذهبوا لأبعد من ذلك، حيث اطلقوا عليها اسم (ساحرة المستديرة).
الجدير بالذكر ان يوم الاثنين شهد حدثا بارزا وهو انطلاق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان، بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.
وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
5 التعليقات
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مسطول على طول
2019/10/01 at 6:42 م (UTC 2) رابط التعليق
يادوب عرفت معنى الفلم الاسمو ستموت فى ( العشرين) وووووب
عمار
2019/10/01 at 6:58 م (UTC 2) رابط التعليق
مبروك تحقيق (أهداف) الثورة.
فيصل الغالى
2019/10/01 at 8:36 م (UTC 2) رابط التعليق
هذه هي بداية الإنطلاق والإنطلاقه وستعقبها فتح البارات وبيوت الدعارة والتى أغلقها المرحوم نميرى عام 1983 ، تحاول القوى العلمانية والتى تتمثل فى الشيوعيين والبعثيين والناصريين والجمهوريين ومؤتمرجية الدقير أن يفسدوا أخلاق شباب وشابات السودان بما يقومون به ضد التقاليد والعادات والأخلاق السودانية ويريدوننا أن نعيش فى دولة إباحية كل شيء فيها مُباح ، إن لم تقف القوى الوطنية ضد هذا الهدم الممنهج لأخلاق أهل السودان وشبابهم بالذات فإننا سنكون موعودين بكارثة أخلاقية تعيد السودان وشعبه لعهد الجاهلية الأولى !!!
مستغرش
2019/10/02 at 7:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
كرة القدم للسيدات تحت شعار :
بدل تبوري خشي الدافوري
الشايقي
2019/10/02 at 9:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
بس حدنا معاكم هنا – والله منذ ان اندلعت الثورة لم اتردد في تأييدها كرها في الكيزان الذين عاثوا في الارض فساد – لكن يبدو أن من حسبناهم بديلا يزيل اوجاع السودان بالكفاءات وتصحيح المسار قد انحرفو بنا – نحن لسنا قطيع حتى نتبعكم – يبدو ان لكم مآربكم واطماعكم وافكاركم القميئة مثلكم مثل الكيران – هل يُعقل ما نشاهده الان من السماح للمرأة بلغب كرة القدم وتشويه الانوثة مثلنا مثل الغرب
بس حدنا معاكم هنا واستعدوا للقادم ان شاء الله